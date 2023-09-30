Німеччина

Football.ua представляє прев'ю матчу 6-го туру Бундесліги, який пройде 30 вересня та розпочнеться о 19:30.

У рамках шостого туру німецької Бундесліги між собою зійдуться діючий чемпіон і володар Кубка та Суперкубка Німеччини — РБ Лейпциг і мюнхенська Баварія. Цей поєдинок у перспективі може зіграти значну роль у визначенні наступного чемпіона країни.

РБ ЛЕЙПЦИГ — БАВАРІЯ

СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ, 19:30. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ФРІЦ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лейпциг Марко Розе розпочинав свій сезон саме з поєдинку проти мюнхенців. Тоді завдяки хет-трику іспанця Дані Ольмо вони святкували несподівану розгромну перемогу у Суперкубку Німеччини. Після цього була єдина, станом на зараз, поразка у Бундеслізі — 1-й тур, Леверкузен, Баєр переміг 3:2. Тепер у Лейпцига шість перемог поспіль у всіх турнірах, щоправда серед відносно серйозних суперників були хіба що Боруссія Менхенгладбах і берлінський Уніон, які на початку цього сезону переживають не найкращі часи. Деякі втрати господарів можуть дуже боляче вдарити по їхній здібності здобути очки у грі проти Баварії. Зокрема, йдеться про капітана Віллі Орбана, а також героя Суперкубкової зустрічі Ольмо та Тімо Вернера — всі вони не зіграють із мюнхенцями.

"Баварія повернулася до гри з більшою впевненістю та вищим темпом. Це буде важкий виклик, але ми з нетерпінням чекаємо його. Я думаю, що є певні аспекти стилю гри Баварії – як під час володіння м'ячем, так і поза ним – які не змінилися після Суперкубка. Але в цілому їх оточує інша енергія, вони знайшли свій ритм. Я думаю, що вони вже досягли значного прогресу", — заявив головний тренер РБ Лейпциг Марко Розе.

Баварія поки що не поступалася у Бундеслізі. Вони посідають першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату, випереджаючи Баєр за додатковими показниками, але Лейпциг відстає лише на один пункт. У попередньому турі мюнхенці знищили Бохум (7:0), а до цього поділили очки якраз таки із Баєром. Баварія не програє у семи матчах поспіль, а втрата кількох важливих гравців командою-суперником може дати мюнхенцям шанс сповна помститися за поразку на початку сезону.

"Ми були дуже зосереджені та впевнені в останніх іграх. Попереду ще одна сходинка. У Лейпцига дуже сильна команда. Вони дуже добре впоралися зі своїм складом. Нещодавно вони нас здолали, що нам не подобається. Йдеться про те, щоб знайти відповідь на це і продовжити з того місця, на якому ми нещодавно зупинилися. Знаємо, що це важке завдання, але ми достатньо впевнені, щоб сказати, що їдемо у Лейпциг, щоб перемогти", — зазначив головний тренер Баварії Томас Тухель.

Варто зазначити, що Баварія не перемагає Лейпциг вже протягом трьох ігор. Дві з них вони програли тричі пропустивши, а одна завершилась нічиєю. Не факт, що мюнхенці матимуть ще одну таку нагоду здолати послабленого конкурента у боротьбі за чемпіонство, тож цей момент має бути для них дуже важливим. Саме відсутність Орбана, Ольмо та Вернера може зіграти ключову роль у центральному поєдинку шостого туру німецької Бундесліги.

Принциповості матчу додає ситуація, яка склалася навколо Макса Еберля, спортивного директора, який вчора залишив РБ Лейпциг. Він приєднався до "биків" на початку минулого сезону. За даними німецької преси, 50-річний Еберль приєднається саме до наступного суперника клубу, який він покинув — мюнхенської Баварії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Люкеба, Раум — Форсберг, Кампль, Шлагер, Сімонс — Шешко, Опенда

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Мін Дже, Упамекано, Девіс — Сане, Кімміх, Мусіала, Горецка, Коман — Кейн

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ