Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У п'ятницю, 29 вересня, Гоффенгайм на своєму полі приймав Боруссію Дортмунд.

На 18-й хвилині гри рахунок у матчі відкрили гості, проте господарі через сім хвилин відігралися.

У компенсований час до першого тайму Ройс вивів свою команду повторно уперед – 2:1.

На 71-й хвилині гри Бенсебаїні отримав другу жовту картку та достроково залишив поле.

Зрештою, остаточний рахунок у грі було встановлено на 90+5-й хвилині: голом відзначився Р'єрсон.

Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд 1:3

Голи: Крамарич 25 (пенальті) – Фюллькруг 18, Ройс 45+3, Р'єрсон 90+5.

Гоффенгайм: Бауманн – Кабак, Брукс (Бішоф, 84), Фогт – Бебу, Премель (Беріша, 68), Гріллич, Штах, Сков (Бюльтер, 68) – Крамарич (Беккер, 87), Баєр.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Нмеча (Джан, 69), Озджан — Брандт (Адеємі, 64), Ройс (Вольф, 80), Мален (Зюле, 80) — Фюлкруг (Аллер, 80).

Попередження: Брукс 44, Фогт 61, Кабак 85 – Гуммельс 23, Нмеча 60, Бенсебаїні 67.

Вилучення: Бенсебаїні 71.