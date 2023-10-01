Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 30 вересня 2023 року, 19:30.

У поєдинку шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія поділила очки з РБ Лейпциг.

Команда Томаса Тухеля опинилась у скрутному становищі вже від самого початку гри, бо пропустила два голи ще до середини першого тайму.

Але після перерви чинні чемпіони країни повернулись до гри завдяки м’ячам Кейна та Сане й у підсумку здобули хоча б один заліковий бал.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Баварія 2:2 у 6 турі німецької Бундесліги-2023/24:

РБ Лейпциг — Баварія 2:2

Голи: Опенда, 20, Люкеба, 26 — Кейн, 57 (з пенальті), Сане, 70.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Раум, Люкеба, Сімакан, Генріхс (Клостерманн, 86) — Форсберг (Баумгартнер, 72), Кампль (Зайвальд, 64), Шлягер, Сімонс — Опенда (Карвалью, 86), Поульсен (Шешко, 72).

Баварія: Ульрайх — Девіс, Мін Дже, Упамекано, Лаймер — Горецка (Геррейру, 46), Кімміх — Коман (Тель, 46), Мусіала (Шупо-Мотінг, 87), Сане — Кейн.

Попередження: Сімакан, Люкеба — Кейн, Ульрайх, Упамекано, Мусіала, Тель.