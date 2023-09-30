Німеччина

Команда Томаса Тухеля програвала з рахунком 0:2 після першого тайму, але спромоглася зібратися в другій половині зустрічі.

У центральному матчі шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія у гостях поділила очки з Лейпцигом.

Рахунок у матчі було відкрито на 20 хвилині, коли у воротах мюнхенців розписався Опенда, а через шість хвилин перевагу "биків" подвоїв Люкеба.

Проте в середині другого тайму команда Томаса Тухеля змогла відіграти один м'яч зусиллями Кейна, який реалізував пенальті, а потім на 70 хвилині Сане зрівняв цифри на табло.

Таким чином, Баварія набрала 14 очок після шести ігор і посіла третє місце у турнірній таблиці Бундесліги, а у Лейпцигу – 13 балів та п'ята позиція.

Лейпциг — Баварія 2:2

Голи: Опенда, 20, Люкеба, 26 — Кейн, 57 (з пенальті), Сане, 70.

Лейпциг: Бласвіх — Раум, Люкеба, Сімакан, Генріхс (Клостерманн, 86) — Форсберг (Баумгартнер, 72), Кампль (Зайвальд, 64), Шлягер, Сімонс — Опенда (Карвалью, 86), Поульсен (Шешко, 72).

Баварія: Ульрайх — Девіс, Мін Дже, Упамекано, Лаймер — Горецка (Геррейру, 46), Кімміх — Коман (Тель, 46), Мусіала (Шупо-Мотінг, 87), Сане — Кейн.

Попередження: Сімакан, Люкеба — Кейн, Ульрайх, Упамекано, Мусіала, Тель.