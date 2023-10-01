"Ротен" знову не виграли у "червоних биків".
Томас Тухель, Getty Images
01 жовтня 2023, 16:28
У рамках шостого туру німецької Бундесліги, діючий чемпіон Німеччини мюнхеньска Баварія вирвала нічию у Лейпцига (2:2). Своїм коментарем стосовно гри поділився головний тренер "ротен" Томас Тухель.
"Менталітет, дух, швидкість гри — після перерви все стало набагато краще. Тому ми заслужили камбек. Ми дуже добре почали і мали дуже гарний момент, а потім припускалися помилок і були надто статичні.
Можливо, проблема була у плані на гру. Я беру на себе відповідальність, без проблем.
У індивідуальному плані ми грали надто недбало в епізодах із пропущеними голами. Що стосується Поульсена, я гадки не маю, чому Кім відмовився відбирати м'яч. Упамекано відкрив простір для Опенда. Ми по суті забили самі собі.
Розмова у роздягальні була трохи емоційнішою, ніж зазвичай. Але у цьому матчі стояло питання гордості, реакції та характеру. Ми вже двічі поспіль програли Лейпцигу і нам потрібно було відреагувати"
, — наводить слова головного тренера Баварії
твіттер Bayern & Germany
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