Німеччина

"Ротен" знову не виграли у "червоних биків".

У рамках шостого туру німецької Бундесліги, діючий чемпіон Німеччини мюнхеньска Баварія вирвала нічию у Лейпцига (2:2). Своїм коментарем стосовно гри поділився головний тренер "ротен" Томас Тухель.

"Менталітет, дух, швидкість гри — після перерви все стало набагато краще. Тому ми заслужили камбек. Ми дуже добре почали і мали дуже гарний момент, а потім припускалися помилок і були надто статичні.

Можливо, проблема була у плані на гру. Я беру на себе відповідальність, без проблем.

У індивідуальному плані ми грали надто недбало в епізодах із пропущеними голами. Що стосується Поульсена, я гадки не маю, чому Кім відмовився відбирати м'яч. Упамекано відкрив простір для Опенда. Ми по суті забили самі собі.