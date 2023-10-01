Завершився матч Бундесліги.
Фрайбург - Аугсбург, getty images
01 жовтня 2023, 20:31
Фрайбург в рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини приймав на своєму полі Аугсбург та впевнено переміг.
Господарі поля відкрили рахунок на п'ятій хвилині завдяки точному пострілу Гріфо, а вже на початку другого тайму Лінгхарт подвоїв перевагу команди.
Фрайбург — Аугсбург 2:0
Голи: Гріфо, 5, Лінгхарт, 56
Завдяки цьому результату Фрайбург змін піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці, тоді як Аугсбург залишився чотирнадцятим.