Німеччина

Завершився матч Бундесліги.

Фрайбург в рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини приймав на своєму полі Аугсбург та впевнено переміг.

Господарі поля відкрили рахунок на п'ятій хвилині завдяки точному пострілу Гріфо, а вже на початку другого тайму Лінгхарт подвоїв перевагу команди.

Фрайбург — Аугсбург 2:0

Голи: Гріфо, 5, Лінгхарт, 56

Завдяки цьому результату Фрайбург змін піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці, тоді як Аугсбург залишився чотирнадцятим.