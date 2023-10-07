Німеччина

Завершилися чотири поєдинки 7-го туру Бундесліги.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги відбулися чотири суботні поєдинки.

Дармштадт на виїзді переміг Аугсбург завдяки голам у другому таймі.

Аугсбург — Дармштадт 1:2

Голи: Демірович, 86 — Скарке, 52, Кемпе, 70 (пен.)

Попередження: Гумни, 35, Міхель, 66, Демірович, 74, Удуохай, 90+5 — Я. Мюллер, 38, Пфайффер, 59

Аугсбург: Дамен — Пфейффер (Кардона, 75), Гоувелееув, Удуохай — Гумни (Маєр, 58), Брайтгаупт (Єнсен, 70), Реджбечай, Яго (Педерсен, 58) — Тіц (Міхель, 58), Бельйо, Демірович

Дармштадт: Шуен — Кларер, Я. Мюллер, Магліца — Бадер (Ішервуд, 90+6), Мелем (А. Мюллер, 71), Холланд, Кемпе (Рідель, 82), Нюрнбергер — Пфайффер (Хорнбі, 71), Скарке (Гонзак, 82)

Дортмундська Боруссія у видовищному домашньому поєдинку здолала берлінський Уніон.

Боруссія (Дортмунд) — Уніон (Берлін) 4:2

Голи: Фюллькруг, 7, Шлоттербек, 49, Брандт, 54, Р'єрсон, 71 — Госенс, 9, Бонуччі, 31 (пен.)

Голи Алекса Крала (Уніон) на 18-й хвилині та Нікласа Фюллькруга (Боруссія) на 26-й хвилині були скасовані через офсайд

Попередження: Гуммельс, 31 — Госенс, 64

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Вольф, Гуммельс (Зюле, 73), Шлоттербек, Р'єрсон — Мален (Рейна, 64), Джан, Ройс (Озджан, 82), Нмеча, Байно-Гіттенс (Брандт, 46) — Фюллькруг (Алле, 82)

Уніон (Берлін): Роннов — Доехі, Бонуччі, Лейте — Тріммель (Руссійон, 68), Крал (Тусар, 20), Госенс — Лайдуні (Ааронсон, 54), Габерер — Бекер (Фофана, 68), Беренс (Фолланд, 68)

Лейпциг втратив очки у матчі з Бохумом, не зумівши скористатися двома ударами з пенальті.

РБ Лейпциг — Бохум 0:0

На 27-й та 61-й хвилинах матчу Хаві Сімонс та Еміль Форсберг (обидва — РБ Лейпциг) не реалізували пенальті

Попередження: Баумгартнер, 47, Сімонс, 69 — Остергаге, 42, Ордець, 56, Штогер, 60, Шлоттербек, 87

Штутгарт здолав Вольфсбург завдяки хет-трику неймовірного Серу Гірассі. Тепер на рахунку гвінейського нападника 13 м'ячів у 7 поєдинках.

Штутгарт — Вольфсбург 3:1

Голи: Гірассі, 66 (пен.), 78, 82 — Герхардт, 34

Попередження: Ундав, 90+4 — Сванберг, 5, Вінд, 42, Вранкс, 73

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