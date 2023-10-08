Німеччина

Завершився передостанній поєдинок 7-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварії приймала Фрайбург на Альянц Арені. Господарі очікувано та спокійно здобули перемогу.

Ще у перші 25 хвилин першої половини зустрічі вінгери мюнхенців подарували своїй команді перевагу у два м'ячі. Сане міг відзначитися дублем, але його результативний удар не зарахували через положення поза грою.

Інший фланговий гравець Баварії, автор першого голу у грі Коман, все ж зумів забити вдруге. Забитий м'яч француза став останнім у цьому матчі.

𝐓𝐡𝐫𝐞𝐞 goals and 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 points 🤩



🔴⚪️ #FCBSCF 3-0 (FT) pic.twitter.com/A1go6gpjxB — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 8, 2023

Баварія — Фрайбург 3:0

Голи: Коман, 12, 85, Сане, 25

Гол Сане (Баварія) на 44-й хвилині було скасовано через офсайд

Попередження: Мазрауї, 17

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Упамекано (Лаймер, 77), Мін Дже, Девіс — Сане, Горецка, Мюллер (Мусіала, 72), Кімміх (Кретціг, 88), Коман (Шупо-Мотінг, 88) — Кейн (Тель, 72)

Фрайбург: Атуболу — Сільділлія, Лінгарт, Гульде — Шаллаї (Бройніг, 85), Рохль (Філіпп, 46), Еггештайн (Рудлін, 84), Кюблер — Доан (Вайсгаупт, 68), Хелер (Адаму, 68), Гріфо