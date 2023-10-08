Завершився передостанній поєдинок 7-го туру чемпіонату Німеччини.
Баварія - Фрайбург, Getty Images
08 жовтня 2023, 20:26
У рамках сьомого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварії приймала Фрайбург на Альянц Арені. Господарі очікувано та спокійно здобули перемогу.
Ще у перші 25 хвилин першої половини зустрічі вінгери мюнхенців подарували своїй команді перевагу у два м'ячі. Сане міг відзначитися дублем, але його результативний удар не зарахували через положення поза грою.
Інший фланговий гравець Баварії, автор першого голу у грі Коман, все ж зумів забити вдруге. Забитий м'яч француза став останнім у цьому матчі.
Баварія — Фрайбург 3:0
Голи: Коман, 12, 85, Сане, 25
Гол Сане (Баварія) на 44-й хвилині було скасовано через офсайд
Попередження: Мазрауї, 17
Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Упамекано (Лаймер, 77), Мін Дже, Девіс — Сане, Горецка, Мюллер (Мусіала, 72), Кімміх (Кретціг, 88), Коман (Шупо-Мотінг, 88) — Кейн (Тель, 72)
Фрайбург: Атуболу — Сільділлія, Лінгарт, Гульде — Шаллаї (Бройніг, 85), Рохль (Філіпп, 46), Еггештайн (Рудлін, 84), Кюблер — Доан (Вайсгаупт, 68), Хелер (Адаму, 68), Гріфо