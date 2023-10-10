Німеччина

Один з клубів вже подав офіційну пропозицію.

Турецький атакуючий півзахисник німецького Нюрнберга Джан Узун зацікавив кілька клубів, повідомляє репортер Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Один з турецьких грандів (Галатасарай, Фенербахче або Бешикташ) вже надіслали клубу другої Бундесліги офіційну пропозицію. Запит стосовно гравця також робили Евертон і Бенфіка.

Новий головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вбачає у 17-річному Узуні гравця основної національної команди.

У цьому сезоні турок провів за Нюрнберг 9 матчів у другій Бундеслізі та матч у Кубку Німеччини, в якому він відзначився хет-триком і двома асистами. У поєдинках чемпіонату Узун забивав 4 рази.