Один з клубів вже подав офіційну пропозицію.
Джан Узун, Getty Images
10 жовтня 2023, 21:15
Турецький атакуючий півзахисник німецького Нюрнберга Джан Узун зацікавив кілька клубів, повідомляє репортер Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Один з турецьких грандів (Галатасарай, Фенербахче або Бешикташ) вже надіслали клубу другої Бундесліги офіційну пропозицію. Запит стосовно гравця також робили Евертон і Бенфіка.
Новий головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вбачає у 17-річному Узуні гравця основної національної команди.
У цьому сезоні турок провів за Нюрнберг 9 матчів у другій Бундеслізі та матч у Кубку Німеччини, в якому він відзначився хет-триком і двома асистами. У поєдинках чемпіонату Узун забивав 4 рази.