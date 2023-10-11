Німеччина

Але при цьому напрямки продовження кар’єри тренера є чітко визначеними.

На початку нового сезону головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо продовжив контракт із клубом на тлі чудових виступів у попередній кампанії.

Відповідно до нової угоди, співробітництво поміж іспанським фахівцем та "фармацевтами" має тривати, як мінімум, до 2026 року.

Однак німецькі ЗМІ дізнались, що в контракті Алонсо та Баєра є спеціальний пункт, який дозволить керманичу залишити команду вже після завершення поточної кампанії.

Але активований він може бути тільки за бажанням самого Хабі й лише у випадку інтересу з боку трьох чітко визначених клубів.

Ідеться про мюнхенську Баварію, мадридський Реал та англійський Ліверпуль, за які виступав іспанець упродовж своєї тривалої кар’єри професійного футболіста.

Нагадаємо, що та сама Баварія вже зробила Алонсо кандидатом №1, якщо нинішній тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель залишить свою посаду.