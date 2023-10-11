Німеччина

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори німецької Бундесліги після завершення календарного місяця вирішили визначити шістьох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Серху Гірассі (Штутгарт) / 4 матчі (Фрайбург, Майнц, Дармштадт, Кельн), 7 голів + 1 гольова передача;

– Віктор Боніфас (Баєр) / 4 матчі (Дармштадт, Баварія, Гайденгайм, Майнц), 4 голи + 1 гольова передача;

– Алехандро Грімальдо (Баєр) / 4 матчі (Дармштадт, Баварія, Гайденгайм, Майнц), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Гаррі Кейн (Баварія) / 4 матчі (Дармштадт, Баварія, Гайденгайм, Майнц), 4 голи + 1 гольова передача;

– Кріс Фюріх (Штутгарт) / 4 матчі (Фрайбург, Майнц, Дармштадт, Кельн), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Лерой Сане (Баварія) / 4 матчі (Дармштадт, Баварія, Гайденгайм, Майнц), 3 голи;

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас.