Німеччина

Гравець розчарований невикликом до національної команди.

Алехандро Грімальдо прокоментував невиклик до національної збірної Іспанії - повідомляє Bild.

"Я очікував запрошення до збірної Іспанії. Кілька років тому я, мабуть, був би дуже злим. Але все змінюється з віком. Навпаки: це ще більше мотивує.

У збірній Іспанії є чудові гравці, але я насправді очікував і сподівався, що мене запросять туди, оскільки я зараз у дуже хорошій формі. Але я буду продовжувати працювати, щоб досягти цього. Можливо, колись це спрацює" — розповів захисник.

Алехандро перейшов до Баєра з Бенфіки минулого літа вільним агентом та одразу став одним з важливих футболістів колективу Хабі Алонсо, оформив 2+5 у матчах нинішнього сезону.