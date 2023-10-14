Німеччина

Тепер у сфері інтересів мюнхенців опинився голкіпер "чорно-жовтих".

Мюнхенська Баварія вже вийшла на контакт з оточенням швейцарського голкіпера Боруссії (Дортмунд) Грегора Кобеля, повідомляє портал FootMercato.

Шукаючи голкіпера, який міг би замінити Мануеля Ноєра у довгостроковій перспективі, Баварія вчергове вийшла на гравця дортмундської Боруссії. Проте, вартість швейцарця, який нещодавно продовжив свою угоду з клубом, буде дуже високою.

За даними FootMercato, Боруссія вимагатиме за свого основного голкіпера суму від 70 до 80 мільйонів євро. Портал transfermarkt оцінює гравця збірної Швейцарії у 35 мільйонів євро.

У цьому сезоні Кобель з'являвся на полі в усіх 10 матчах дортмундців у всіх турнірах. Тричі йому вдавалося залишити свої ворота "сухими", а загалом він пропустив 11 разів.