Німеччина

Дортмундці продовжили контракт воротаря.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нового контракту з голкіпером Грегорем Кобелем.

Угода з 25-річним швейцарським голкіпером продовжено до 30 червня 2028 року.

"Я емоційний хлопець, Дортмунд — це неймовірно емоційне футбольне місце, а Сігнал Ідуна Парк — неймовірно емоційний стадіон. Я думаю, що ми дуже добре підходимо один одному.

Ця команда має потенціал виграти титули, якщо всі працюватимуть наполегливо. На цьому шляху в наступні кілька років я хочу бути одним із гравців нашої команди, які щодня рухаються вперед, щоб у якийсь момент ми могли відсвяткувати щось велике разом", — сказав Кобель.

Грегор перейшов до Боруссії у 2021 році зі Штутгарта за 15 мільйонів євро. За цей час він провів в складі "джмелів" 84 матчі, пропустив 107 голів та 29 поєдинків відстояв "на нуль".