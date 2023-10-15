Німеччина

У клубі визначилися з заміною німця Енріко Маассена.

Данець Єсс Торуп очолив німецький Аугсбург, підписавши з ним контракт, розрахований до липня 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Без роботи 53-річний Торуп був понад рік. У вересні 2022 року він залишив данський Копенгаген, який очолював протягом майже двох років. До цього він також тренував бельгійські Генк і Гент, данські Мідтьюлланн та Есб'єрг, збірні Данії U-20 та U-21.

На рахунку Торупа дві перемоги у чемпіонаті Данії та один Кубок Данії.

Der #FCA hat einen neuen Cheftrainer! 🙌⤵️ — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 15, 2023

Варто зазначити, що під час роботи у Бельгії та Данії він не раз стикався з діючими та колишніми гравцями збірної України. Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна він тренував у Генті, Артема Довбика — у Мідтьюлланні.

Новий клуб данця зараз посідає 15-те місце у турнірній таблиці Бундесліги.