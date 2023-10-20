Німеччина

Уедраого виграв чемпіонат Європи зі збірною Німеччини U-17.

РБ Лейпциг найближчий до підписання німецького центрального півзахисника Шальке Ассана Уедраого у наступне літнє трансферне вікно, повідомляє видання SportBILD.

Клуб першої Бундесліги дуже зацікавлений у трансфері 17-річного гравця і хоче у найближчі місяці активізувати свої зусилля щодо цього переходу. За даними SportBILD, Шальке може отримати за талановитого півзахисника лиш трохи більше семи мільйонів євро, встановлених у контракті окремим пунктом.

У цьому сезоні Уедраого взяв участь у 9 поєдинках Шальке у другій Бундеслізі, в яких відзначився одним голом. Півзахисник допоміг збірній Німеччини U-17 виграти чемпіонат Європи, забивши вирішальний пенальті у ворота французів. Портал transfermarkt оцінює гравця у 6 мільйонів євро.