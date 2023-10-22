Німеччина

Завершився ще один поєдинок 8-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках восьмого туру німецької Бундесліги у неділю, 22 жовтня, відбувся ще один матч. Кельн приймав Боруссію (Менхенгладбах) на Рейн Енергі Штадіон.

Австрійський вінгер Флоріан Кайнц вивів Кельн вперед точним ударом з пенальті вже на 9-й хвилині матчу. Гості відповіли своїм голом вже у другому таймі — відзначився Ельведі.

За грубу гру з поля вилучили півзахисника Боруссії Коне. Після цього Кайнц оформив дубль, вдруге реалізувавши одинадцятиметровий. Крапку у матчі поставив Вальдшмідт, який забив у компенсований арбітром час.

Таким чином, Кельн перервав свою серію без перемог у Бундеслізі, яка тривала 7 поєдинків.

Кельн — Боруссія (Менхенгладбах) 3:1

Голи: Кайнц, 9, 77 (обидва — пен.), Вальдшмідт, 90+1 — Ельведі, 64

Попередження: Ніколас, 74 — Скаллі, 90+5

Вилучення: Коне, 70

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс (Кіліан, 79), Шабо, Пакарада — Майна (Аліду, 73), Любічич, Вальдшмідт, Мартель, Кайнц (Хусейнбашич, 88) — Зельке (Тіггес, 88)

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Ельведі, Фрідріх, Вебер — Онора (Гак, 79), Нойгаус (Райц, 46), Вайгль, Коне, Нец (Скаллі, 46) — Чванчара (Сібачо, 79), Плеа (Нгуму, 79)

Зазначимо, що нещодавно розпочався останній матч 8-го туру Бундесліги. О 18:30 стартовий свисток пролунав у матчі Гайденгайм — Аугсбург, слідкувати за головними подіями в якому можна на нашому сайті.