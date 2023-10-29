Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

Айнтрахт та Боруссія Дортмунд зіграли видовищну нічию. В першому таймі колектив з Франкфурта вів 2:0 завдяки голу із пенальті та чіткій контратаці, проте далі Марсель Забітцер забив дебютний м'яч за Боруссію у Бундеслізі, а в другій половині зустрічі команді вдалося забити ще двічі.

Втім, цього було замало для перемоги. Таким чином, Дортмунд відстає від Баварії на три очки перед Классікером та іде на четвертому місці, Айнтрахт знаходиться на сьомій позиції.

Айнтрахт — Боруссія Дортмунд — 3:3

Голи: Мармуш, 8, пенальті, 24, Шаїбі, 68 — Забітцер, 45, Мукоко, 54, Брандт, 82

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (Діна, 61), Скірі, Ларссон, Макс (Н. Нкунку, 86) — Шаїбі (Гауге, 86), Кнауфф (Гетце, 73) — Мармуш

Боруссія Дортмунд: Кобель (Маєр, 26) — Вольф, Гуммельс (Зюле, 70), Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Озджан — Мален (Мукоко, 46), Ройс (Брандт, 65), Рейна (Адеємі, 46) — Фюллькруг

Попередження: Мармуш, Бута, Пачо — Озджан, Адеємі