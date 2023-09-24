У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Айнтрахт на своєму полі приймав Фрайбург.

Команди не зуміли забити голів, а поєдинок завершився сухою нічиєю – 0:0. 

Айнтрахт — Фрайбург 0:0

Айнтрахт: Трапп, Бута (Кнауфф, 65), Кох, Тута, Пачо, Нкунку (Макс, 80), Схірі, Діна-Ебімбе (Гетце, 57), Ларсон, Шаїбі (Феррі, 80), Мармуш (Нганкам, 65). 

Фрайбург: Атуболу, Гінтер, Лінхарт, Сільдія, Кюблер (Шмідт, 84), Шаллаї, Гріфо (Вайсхаупт, 73), Еггештайн, Доан (Філіп, 74), Кайтель, Хелер (Адаму, 84).

Попередження: Гінтер (33), Діна-Ебімбе (45), Пачо (52), Кох (86), Трапп (86), Еггештайн (86). 