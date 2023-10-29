Німеччина

Завершився останній поєдинок 9-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав Фрайбург на БайАрені.

Рахунок у матчі відкрив півзахисник "фармацевтів" Флоріан Вірц. Перевага господарів поля подвоїлась у другому таймі, коли голкіпер гостей Ноа Атуболу забив у власні ворота. Фрайбург намагався зачепитися за очки, але не зумів відзначитися ще раз після голу Гульде. Ця перемога повернула Баєр на перше місце у Бундеслізі.

Баєр — Фрайбург 2:1

Голи: Вірц, 36, Атуболу, 61 (автогол) — Гульде, 70

Попередження: Кюблер, 14, Гьолер, 90+4

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 85), Паласіос, Джака, Грімальдо (Інкап'є, 90) — Гофманн (Адлі, 85), Боніфас (Шик, 90), Вірц (Гложек, 90)

Фрайбург: Атуболу — Сільділлія, Гінтер, Лінгарт (Гульде, 68), Кюблер — Рьоль (Адаму, 81), Гьофлер, Еггештайн (Грегорич, 67) — Доан, Гьолер, Гріфо (Вайсгаупт, 81)

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини після дев'яти зіграних турів: