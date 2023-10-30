Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 18:30.

У поєдинку дев'ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр на своєму полі переграв Фрайбург.

Команда Хабі Алонсо провела змістовний перший тайм та в підсумку закріпила власну перевагу в ньому пізнім голом, тож поперерві в неї було, від чого відштовхнутись для другого м’яча.

Фрайбургу після цього де в чому вдалось вирівняти гру, однак про героїчний порятунок не йшлось — м’ячем у відповідь від Гульде все обійшлось.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Фрайбург у 9 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баєр — Фрайбург 2:1

Голи: Вірц, 36, Атуболу, 61 (автогол) — Гульде, 70

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 85), Паласіос, Джака, Грімальдо (Інкап'є, 90) — Гофманн (Адлі, 85), Боніфас (Шик, 90), Вірц (Гложек, 90).

Фрайбург: Атуболу — Сільділлія, Гінтер, Лінгарт (Гульде, 68), Кюблер — Рьоль (Адаму, 81), Гьофлер, Еггештайн (Грегорич, 67) — Доан, Гьолер, Гріфо (Вайсгаупт, 81).

Попередження: Кюблер, Штрайх, Гьолер.