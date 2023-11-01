Німеччина

Завершилися чергові матчі в рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини-2023/24.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини дортмундська Боруссія зуміла здобути непросту перемогу над Гоффенгаймом та пробитися до наступного раунду.

Автором єдиного гола і переможного гола в цьому протистоянні став легендарний плеймейкер "джмелів" Марко Ройс.

Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм 1:0

Гол: Ройс, 43

Вилучення: Кабак, 90+4 (Гоффенгайм)

У паралельному матчі сенсаційний Баєр доволі неочікувано зазнав певних проблем проти Зандгаузена, який представляє третій дивізіон.

До 85-ої хвилини рахунок на табло зберігався нічийний — 2:2, проте у підсумку підопічні Хабі Алонсо забили аутсайдеру аж три м'ячі в фінальному відрізку поєдинку.

Зандгаузен — Баєр Леверкузен 2:5

Голи: Еліх, 50, Бен Балла, 57 — Паласіос, 21, Та, 54, Гложек, 85, Адлі, 88, 90+2

Падерборн із другого дивізіону зумів приємно здивувати в гостьовому матчі проти Фрайбурга, здобувши собі перепустку до 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

Фрайбург — Падерборн 1:3

Голи: Еггештайн, 70 - Більбія, 4, 56, Муслія, 33