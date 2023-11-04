Боруссія Дортмунд — Баварія. Анонс і прогноз на матч Бундесліги 04.11.2023

У рамках 10-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Боруссії Дортмунд та Баварії. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

СУБОТА, 04 ЛИСТОПАДА, 19:30. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНІЗ АЙТЕКІН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Боруссія Дортмунд та Баварія зіграють перший Дер Классікер цього сезону. Фаворита тут виділити достатньо важко. В першу чергу, через проблеми зі складом в обох команд. Якщо в колективу Едіна Терзіча точно не зіграє лише Жюльєн Дюранвіль, то в опонента не вийдуть Йозуа Кімміх та Маттейс де Лігт. Перший побачив перед собою червону картку у матчі проти Дармштадта, другий отримав пошкодження в кубковому поєдинку із Заарбрюкеном. Ця гра, до речі, могла не відбутися по причині поганої якості газону, втім клуби все ж таки зіграли і Мюнхен сенсаційно вилетів від представника третьої Бундесліги. Окрім того, під питанням участь також Нуссаіра Мазрауї, Леона Горецки та Кінгслі Комана.

В опонента можуть не зіграти Матс Гуммельс, Емре Джан та Фелікс Нмеча. Хоча вони повинні бути готові вийти якщо не в стартовому складі, то принаймні на заміну. Повертаючись до національного кубку Боруссія впевнено перемогла Гоффенгайм, могла забивати більше одного м'яча та в цілому зекономила сили на матч чемпіонату Німеччини. Отже, ми маємо можливість побачити оптимальний склад команди, чого іноді не вистачало у попередніх поєдинках з Баварією.

Минулої кампанії нарешті вдалося перервати невдалий цикл зустрічей із принциповим опонентом. Дортмунд зіграв внічию 2:2, програючи по ходу 0:2, а Антоні Модест став героєм, оформивши 1+1, в тому числі забивши у доданий до другого тайму час. Французького форварда вже немає на Вестфаленштадіоні, втім він залишив потужний спадок. Хлопці Едіна Терзіча не програють в домашніх матчах в усіх турнірах з минулого року, коли програли Вердеру у драматичному стилі. Тепер це вже інший колектив, що поступово повертається до хорошої форми та чудово розпочинає сезон.

В Баварії тепер є Гаррі Кейн, проте проблем доволі багато. Мова про конфлікти Томаса Тухеля та деяких гравців, особливо з Йозуа Кімміхом та Леоном Горецкою. Перший взагалі хотів піти влітку і може зробити це зимою, другий не грає серйозної ролі та незадоволений кількістю ігрового часу. Почалися проблеми із пошкодженнями та глибиною складу. Навіть багато голів та балів не зможуть змінити дану картину.

Якщо говорити більш глобально — Дер Классікер завжди залишається статусним протистоянням в любому випадку та положенні клубів. До того ж буде цікаво подивитися на тактичне протистояння обох тренерів.

Наставник Боруссії вміє нейтралізовувати сильні сторони опонентів, Томас Тухель будувати непрості за стилем команди. Подивимося, що буде цього разу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Нмеча, Джан — Мален, Ройс, Брандт, Фюллькруг

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Мін-чже, Девіс — Лаймер, Горецка — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн

Не зіграють: Дюранвіль — Бухманн, Де Лігт, Коман, Кімміх, Марушич

Під питанням: Вольф, Джан, Морей — Мазрауї, Ульрайх

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Єдиною поразкою Боруссії в лізі цього року стала невдача на виїзді в Мюнхені навесні з рахунком 2:4. Відтоді "чорно-жовті" мають безпрограшну серію з 17 ігор.

- Обидві команди ще не програвали цього сезону, але, тим не менш, відстають від лідера чемпіонату Баєра.

- Боруссія Дортмунд з 21 пунктом є ​​найкращою командою, яка посідає четверте місце в історії Бундесліги після 9 зіграних турів. Баварія, зі свого боку, є найкращою командою, яка посідає друге місце в цьому сезоні Бундесліги, маючи 23 очки.

- Баварія забила 34 голи в перших дев'яти турах сезону. Це новий рекорд Бундесліги.

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