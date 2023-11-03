Німеччина

Недовго музика грала у нідерландця в Німеччині.

Нідерландський півзахисник Анвар Ель-Газі публічно висловив підтримку Палестині у конфлікті з Ізраїлем, внаслідок чого його усунули від роботи з командою.

Тепер Майнц заявив про негайне розірвання контракту з 28-річним гравцем. Про це інформує офіційний сайт німецького клубу

"Міра прийнята у відповідь на коментарі та повідомлення футболіста в соцмережах", – йдеться у заяві клубу.

Ель-Газі приєднався до Майнца наприкінці вересня цього року. За цей час він зіграв за клуб 51 хвилину та відзначився однією гольовою передачею.