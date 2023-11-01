Німеччина

Форвард не відрікся від своїх слів на підтримку Палестини.

Нідерландського нападника німецького Майнца Анвара Ель-Газі напередодні повернули до тренувань разом із командою після відсторонення від занять через підтримку Палестини.

І вже на наступний день 28-річний виконавець марокканського походження знову вийшов у публічну площину з підтримкою власної позиції.

"Щоб уникнути будь-яких суперечок, моя заява від 27 жовтня 2023 року була моєю єдиною й остаточною заявою як для Майнца, так і для громадськості щодо дописів у соціальних мережах, які були зроблені мною за останні кілька тижнів.

Будь-які інші заяви, коментарі або вибачення, що приписують мені, не відповідають дійсності і не були мною зроблені чи санкціоновані.

Моя позиція залишається такою ж, як і на початку:

– я проти війни та насильства,

– я проти вбивства всіх невинних цивільних осіб,

– я проти всіх форм дискримінації,

– я проти ісламофобії,

– я проти антисемітизму,

– проти геноциду,

– я проти апартеїду,

– я проти окупації,

– я проти гноблення.

Я не шкодую і не відчуваю жодних докорів сумління за свою позицію. Я не дистанціююсь від того, що я сказав, і стоятиму сьогодні й завжди, до останнього подиху, за людство і пригноблених.

Я не маю особливих зобов’язань перед жодною державою. Я не вважаю, що позиція якихось людей чи держав не підлягають сумніву та підзвітності, а також є вищими за міжнародне право.

У мене немає іншого вибору, окрім як твердо стояти на сторожі справедливості та свідчити правді, і я зроблю це, навіть якщо це буде проти мене, моїх батьків, моїх родичів та близьких.

Не може бути жодного виправдання вбивству понад 3,500 дітей в Газі за останні 3 тижні. Як ми, як світ, можемо мовчати, коли світ може мовчати, коли, за даними благодійної організації "Врятуйте дітей", кожні 10 хвилин в Газі вбивають 1 дитину.

Це 9 дітей, вбитих до того часу, як я закінчую 1 футбольний матч. І ця цифра зростає з кожним днем, і ми, як світ, не можемо просто мовчати.

Ми повинні закликати до припинення вбивств в Газі зараз!", — заявив нідерландець.

У поточному сезоні Ель-Газі зіграв п’ять матчів, віддавши один гольовий пас.