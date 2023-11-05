Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 4 листопада 2023 року, 19:30.

У поєдинку десятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія в Der Klassiker розгромила дортмундську Боруссію на полі принципових суперників.

Команда Томаса Тухеля забила два швидкі м’ячі, що в підсумку й вирішило долю всього протистояння.

Перевага мюнхенців над суперниками було комплексною впродовж усього матчу, тож не дивно, що справа в підсумку дійшла до розгрому, основною складовою якого став хет-трик Гаррі Кейна.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Баварія в 10 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Боруссія Д — Баварія 0:4

Голи: Упамекано 4, Кейн 9, 72, 90+3.

Боруссія Д: Кобель — Вольф (Зюле, 46), Гуммельс, Шлоттербек, Р’єрсон — Забітцер, Озджан (Нмеча, 57) — Ройс, Брандт (Мукоко, 66), Мален (Адейємі, 57) — Фюллькруг (Алле, 79).

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано (Павлович, 60), Кім Мін Дже, Девіс — Горецка, Лаймер — Коман, Мусіала (Чупо-Мотінг, 89), Сане (Мюллер, 89) — Кейн.

Попередження: Гуммельс 61, Р’єрсон 74, Забітцер 76 — Сане 22, Лаймер 85.