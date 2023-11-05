Німеччина

Голкіпер Баварії прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Мюнхенська Баварія напередодні в десятому турі німецької Бундесліги здолала дортмундську Боруссію в принциповому протистоянні на полі суперників.

Боруссія Д — Баварія 0:4 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Незалежно від того, що траплялось із клубом раніше в цьому сезоні, кожен футболіст і кожен уболівальник з нетерпінням чекав на цю гру. Сьогодні ми показали своє справжнє обличчя у матчі найвищого рівня.

Ми добре увійшли в гру з самого початку. У нас з'явилася впевненість у собі, якої нам не вистачало в Саарбрюккені. Ми добре займали простір, мали високий темп, що дозволило нам створювати чимало складнощів Дортмунду.

Хет-трик Кейна? Це просто досвід і усі ті знання, які він накопичив упродовж своєї кар'єри. Звичайно, він не залишив свої навички в Англії, а привіз із собою в Бундеслігу.

Кейн чудово демонструє свій рівень відтоді, як надягнув футболку нашого клубу. Ми дуже раді бачити його в команді, і він віддячує за це кожного наступного матчу", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме Гайденгайм.