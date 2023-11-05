Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Мюнхенська Баварія напередодні в десятому турі німецької Бундесліги здолала дортмундську Боруссію в принциповому протистоянні на полі суперників.

Боруссія Д — Баварія 0:4 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Півзахисник "Рекордмайстера" Мануель Ноєр після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"4:0 — це, звичайно, дуже впевнена перемога, і грі такого рівня бачити подібний рахунок трохи незвично.

Думаю, усі побачили, що в другому таймі ми перейшли на гру в п'ять захисників і не мали значного контролю над м’ячем. Але ми дуже добре грали на контратаках і створювали суперникам великі проблеми в захисті.

Перемога над Дортмундом є особливою для мене. Можливо, це все через досвід гри за Шальке, але також і через суперництво поміж Баварією та Дортмундом.

Для мене виїзний матч на Вестфалені — це найкраща гра сезону. Відколи я в Баварії, я не програвав тут жодного матчу чемпіонату", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме Гайденгайм.