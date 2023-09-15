Німеччина

Мюнхенців не турбує, що гравець та клуб нещодавно підписали новий контракт.

Мюнхенська Баварія не полишає надій придбати опорного півзахисника англійського Фулгема Палінью. Про це в своєму твіттері пише авторитетний інсайдер Фабріцио Романо.

У літнє трансферне вікно португалець був вкрай близький до трансферу у склад "ротен", але в останню мить перехід все таки зірвався. Як пише Романо, новий контракт був підписаний для того, щоб взимку продати Палінью за великі гроші у зацікавлений в півзахиснику клуб.

28-річний португалець у цьому сезоні в складі "дачників" зіграв 2 гри, забив 1 м'яч та отримав 1 жовту картку.