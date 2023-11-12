Німеччина

Завершився останній поєдинок 11-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг приймав Фрайбург на Ред Булл Арені.

"Бики" досить швидко вийшли вперед завдяки голу Сімонса. Фрайбург встиг відповісти ще у першому таймі, наприкінці компенсованого часу — відзначився Рьоль.

Наприкінці другої половини поєдинку Лейпциг вийшов вперед знову. Спочатку з пенальті забив Опенда, а потім Баумгартнер збільшив перевагу своєї команди, встановивши підсумковий рахунок.

РБ Лейпциг — Фрайбург 3:1

Голи: Сімонс, 6, Опенда, 78 (пен.), Баумгартнер, 80 — Рьоль, 45+6

Попередження: Айдара, 62, Опенда, 63

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 63), Клостерманн, Люкеба, Раум — Форсберг (Баумгартнер, 63), Шлагер, Айдара (Кампль, 68), Сімонс (Ленц, 86) — Опенда, Шешко (Поульсен, 63)

Фрайбург: Атуболу — Гінтер, Лінгарт, Гульде (Шмідт, 89) — Сільділлія, Еггештайн, Гьофлер, Вайсгаупт — Рьоль (Доан, 79), Гріфо (Грегорич, 79) — Гьолер (Адаму, 89)