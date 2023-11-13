Німеччина

Цікава опція.

В контаркті головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є пункт про відступні для мадридського Реалу. Про це повідомляє портал Spox.

Як зазначає джерело, у договорі зазначено суму від 15 до 18 млн євро – саме для "королівського" клубу.

Стверджується, що іспанський фахівець не став би продовжувати контракт із "фармацевтами" до 2026 року, якби керівництво не погодилося на включення такої опції.

Наразі, леверкузенський Баєр впевнено йде на першому місці у Бундеслізі, вигравши десять з одиннадцяти матчів німецької першості.

Раніше повідомлялося про рекорд встановлений командою Алонсо.