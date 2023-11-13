Німеччина

Справді "рекордмайстер".

Баварія завершила фінансовий рік із прибутком у 31-й раз поспіль – це рекордний показник для світового футболу. Таку інформацію надає офіційний сайт "рекордмайстер".

Мюнхенська Баварія опублікувала звіт за підсумками фінансового року, що тривав з 1 липня 2022 по 30 червня 2023-го.

Оборот мюнхенського клубу за рік зріс з 665.7 млн. євро до рекордних 854.2 млн. євровалюти. Власний капітал "ротен" зріс до 536.5 млн. євро. Прибуток клубу до сплати податків склав 54.5 млн. євро, чистий прибуток дорівнює 35.7 млн. євро.