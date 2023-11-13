З такою перспективою француза ми ще довго не побачимо у Мюнхені.
Мбаппе та Тухель, Getty Images
13 листопада 2023, 21:56
Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель поділився своїм баченням стосовно можливого переходу Кіліана Мбаппе у його команду. Цитує німецького фахівця Bayern&Germany.
"Чи хотів би я підписати Кіліана Мбаппе? Очевидно, що так. Кіліан є Кіліан, він фантастичний. Мбаппе дуже розумний, він знає, чого хоче і завжди намагається прогресувати.
У нас добрі стосунки. Якщо він захоче перейти до Баварію, я підвезу його велосипедом. Але я не думаю, що це реально", — сказав німецький велогонщик Томас Тухель.
Нагадаємо, що Мбаппе та Тухель працювали разом у ПСЖ протягом двох сезонів (2018-2020).