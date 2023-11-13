Німеччина

Герберт Хайнер висловився про майбутнє канадського вінгбека.

Президент мюнхенської Баварії Герберт Хайнер відповів на питання щодо майбутнього лівого захисника своєї команди Альфонсо Девіса на тлі чуток про те, що той наразі не хоче обговорювати новий контракт через "нестабільність та невизначеність" у клубі.

"У Альфонсо контракт із Баварією до червня 2025 року, він один із найкращих захисників у світі.

Звичайно, ми хочемо залишити Девіса, і я сподіваюся, що він також захоче залишитися", — цитує слова Герберта Хайнера журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал планує придбати Альфонсо Девіса за сумму до 50 мільйонів євро.