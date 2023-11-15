Німеччина

57-річний швейцарець запам'ятався високими результатами у німецькому клубі.

Берлінський Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Урса Фішера.

Рішення розірвати контракт було ухвалено за взаємною згодою самого 57-річного швейцарця та президента клубу Дірка Зінглера.

У своєму першому сезоні Фішер вивів Уніон у Бундеслігу, після чого разом із командою дебютував у всіх трьох єврокубкових турнірах – Ліги конференцій, Ліги Європи та Лізі чемпіонів.

Загалом під його керівництвом Уніон провів 224 матчі, у яких було 95 перемог, 71 поразка та 58 нічиїх.

Однак старт нинішнього сезону виявився провальним — команда Фішера лише раз зіграла внічию за 13 поразок в останніх 14 матчах.

Після 11 турів Уніон посідає останнє місце у Бундеслізі та четверте у групі Ліги чемпіонів. Також команда з Берліна вже вилетіла із Кубка Німеччини.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера став тренер юнацької команди Марко Гроте, якому допомагатиме Марі-Луїз Ета.