Німеччина

Завершився ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав берлінський Уніон на БайАрені.

"Фармацевти" вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Грімальдо. Вже у другій половині відзначилися двоє захисників леверкузенців — Коссуну і Та. Телла, який замінив Фрімпонга на 81-й хвилині, вже за дві хвилини теж забив, встановивши підсумковий рахунок.

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲 ⏸️



We're not too bad at this football thing, eh?



Get in! 💪⚫️🔴



90+2' | 4-0 | #B04FCU | #Bayer04 pic.twitter.com/hNaKyvM8eh — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 12, 2023

Баєр — Уніон Берлін 4:0

Голи: Грімальдо, 23, Коссуну, 57, Та, 73, Телла, 83

Попередження: Роннов, 74

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 81), Джака, Паласіос (Андріх, 87), Грімальдо — Гофманн (Адлі, 81), Вірц (Мбамба, 87) — Боніфас (Гложек, 87)

Уніон Берлін: Роннов — Єкель, Бонуччі (Кнохе, 24), Лейте — Юранович (Тріммель, 46), Лайдуні, Крал, Габерер, Руссійон (Госенс, 78) — Бекер (Ааронсон, 64), Фофана (Беренс, 78)