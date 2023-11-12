Баєр - Уніон Берлін, Getty Images
12 листопада 2023, 18:29
У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав берлінський Уніон на БайАрені.
"Фармацевти" вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Грімальдо. Вже у другій половині відзначилися двоє захисників леверкузенців — Коссуну і Та. Телла, який замінив Фрімпонга на 81-й хвилині, вже за дві хвилини теж забив, встановивши підсумковий рахунок.
Баєр — Уніон Берлін 4:0
Голи: Грімальдо, 23, Коссуну, 57, Та, 73, Телла, 83
Попередження: Роннов, 74
Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 81), Джака, Паласіос (Андріх, 87), Грімальдо — Гофманн (Адлі, 81), Вірц (Мбамба, 87) — Боніфас (Гложек, 87)
Уніон Берлін: Роннов — Єкель, Бонуччі (Кнохе, 24), Лейте — Юранович (Тріммель, 46), Лайдуні, Крал, Габерер, Руссійон (Госенс, 78) — Бекер (Ааронсон, 64), Фофана (Беренс, 78)