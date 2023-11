У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав берлінський Уніон на БайАрені.

"Фармацевти" вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Грімальдо. Вже у другій половині відзначилися двоє захисників леверкузенців — Коссуну і Та. Телла, який замінив Фрімпонга на 81-й хвилині, вже за дві хвилини теж забив, встановивши підсумковий рахунок.

