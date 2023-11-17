Німеччина

Гравцем вже цікавилися в Айнтрахті.

Камерунський центральний нападник Ерік-Максім Шупо-Мотінг може невдовзі залишити мюнхенську Баварію, повідомляє видання BILD.

Запит щодо 34-річного гравця вже робив франкфуртський Айнтрахт, оскільки там шукають нового нападника, який міг би поповнити склад команди у січні. Проте, як з'ясувалося, для них цей трансфер є неможливим з фінансової точки зору через високу зарплату Шупо-Мотінга.

Тим не менш, мюнхенці готові відпустити нападника у січні, якщо отримають відповідну пропозицію. Для Баварії зимове трансферне вікно буде останнім шансом отримати гроші за камерунця, оскільки продовження контракту з ним є малоймовірним.

Нинішня угода Шупо-Мотінга з мюнхенцями розрахована до липня 2024 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро. У цьому сезоні камерунець вже взяв участь у 15 матчах Баварії, відзначившись 3 голами.