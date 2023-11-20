Німеччина

Гравець скоріше всього виступатиме в іншому колективі.

Марцель Лотка може піти на правах оренди із Боруссії Дортмунд - повідомляє Kicker.

Голкіпер хотів би отримувати більше ігрової практики, тому не виключений варіант, що він спробує свої сили у іншому колективі Бундесліги 1 або 2.

Марцель є частиною першої команди, проте постійно виступає у другій в рамах третього дивізіону. До рурського колективу воротар перейшов влітку 2022 року з Герти в якості вільного агента.

Цього сезону він провів 14 матчів.