Гравець скоріше всього виступатиме в іншому колективі.
Марцель Лотка - Getty Images
20 листопада 2023, 17:36
Марцель Лотка може піти на правах оренди із Боруссії Дортмунд - повідомляє Kicker.
Голкіпер хотів би отримувати більше ігрової практики, тому не виключений варіант, що він спробує свої сили у іншому колективі Бундесліги 1 або 2.
Марцель є частиною першої команди, проте постійно виступає у другій в рамах третього дивізіону. До рурського колективу воротар перейшов влітку 2022 року з Герти в якості вільного агента.
Цього сезону він провів 14 матчів.