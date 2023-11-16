Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляють онлайн-трансляцію матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Італії.

Національна збірна України у рамках відбіркового циклу Євро-2024 проведе вирішальний матч проти збірної Італії, який відбудеться у понеділок, 20 листопада.

Поєдинок пройде на БайАрені, що розташований у Леверкузені (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірна повертається! Голосуй за Лева матчу на сайті під час гри та роби свій вибір за найкращого гравця.

Обирай Лева Матчу разом з брендом "Львівське" на сайті levmatchu.uaf.ua під час гри. Кожен уболівальник може зробити свій вибір та проголосувати за найкращого гравця.

Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню національним спонсором і буде надіслано на благодійність.

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА ПЕРЕМОГА!

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ІТАЛІЯ:

Буде доступна в цій новині в день поєдинку...

Збірна України набрала 13 балів за сім ігор та продовжує боротьбу за вихід з групи, тоді як Італія має 10 очок, але ще має зіграти ще одну домашню гру проти Північної Македонії 17 листопада.

Ця гра стане вирішальною в питанні визначення володаря останньої перепустки на Євро-2024 від відбіркового квінтету C.

Заявка національної збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (Дніпро-1);

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — Динамо), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Суперники під керівництвом Лучано Спаллетті також оголосили перелік виконавців, на яких буде розраховувати їхня країна — один із них уже вилетів через травму.

Нагадаємо, матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом.