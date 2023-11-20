Україна

Форвард рівненського клубу поділився своїми думками про останні матчі команди в УПЛ.

Нападник Вереса Михайло Шестаков прокоментував минулі поєдинки в українській Прем'єр-лізі, а також поділився своїми думками про майбутню гру проти Металіста 1925.

"Максимально налаштовуємося на поєдинок проти Металіста 1925. Вважаю, контрольна гра проти Колоса допоможе підтримати ігровий тонус і не ламати тижневий тренувальний цикл. Розуміємо, наскільки важливий для нас матч із харків'янами. Для нас, напевно, пауза на матчі збірних — це плюс. Є час, щоб повноцінно повернулися до роботи хлопці, які мали пошкодження.

Звичайно, коли немає перемог — настрій у всіх не дуже. Але ми працюємо над собою, наполегливо тренуємося і віримо, що все можливо виправити. До критики ставлюся спокійно, вона мене мотивує.

Я поки не відзначився голом у цьому сезоні. Дуже злий на себе, тому що в попередніх матчах були хороші шанси забити. Причину шукаю в собі і намагаюся це виправити.

Гра на фланзі? Сучасний футбол вимагає універсальності. Кожен футболіст повинен вміти грати на різних позиціях. У Вересі я завжди грав на позиції центрального нападника, але за свою кар'єру я також багато грав на фланзі. Тому почуваюсь там цілком нормально.

Матч збірної України проти Італії? Звичайно, буду стежити за нашою збірною. Як і всі вболівальники — очікую хорошої гри і бажаю нашій команді лише перемоги", - наводить слова Шестакова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Верес — Металіст 1925 відбудеться 25 листопада, о 15:00 за київським часом.

Після 13 ігор Верес набрав лише вісім очок і посідає передостаннє місце у турнірній таблиці УПЛ.