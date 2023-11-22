"Орли" хочуть підписати Паскаля Гросса наступного літа.
Паскаль Гросс, getty images
22 листопада 2023, 14:33
Центральний півзахисник збірної Німеччини та Брайтона Паскаль Гросс потрапив до сфери інтересів франкфуртського Айнтрахта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "орли" зробили запит щодо потенційного підписання 32-річного німецького хавбека влітку 2024 року.
Втім, зазначається, що на цьому етапі існують проблеми для оформлення цього трансферу через розмір заробітної плати гравця та компенсації Брайтону за перехід.
Керівництво Айнтрахта Ф продовжує стежити за ситуацією навколо гравця та хоче спробувати його підписати в літнє трансферне вікно.
У поточному сезоні Паскаль Гросс провів 14 поєдинків, в яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із "чайками" спливає влітку 2025 року.