Німеччина

"Орли" хочуть підписати Паскаля Гросса наступного літа.

Центральний півзахисник збірної Німеччини та Брайтона Паскаль Гросс потрапив до сфери інтересів франкфуртського Айнтрахта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "орли" зробили запит щодо потенційного підписання 32-річного німецького хавбека влітку 2024 року.

Втім, зазначається, що на цьому етапі існують проблеми для оформлення цього трансферу через розмір заробітної плати гравця та компенсації Брайтону за перехід.

Керівництво Айнтрахта Ф продовжує стежити за ситуацією навколо гравця та хоче спробувати його підписати в літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні Паскаль Гросс провів 14 поєдинків, в яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із "чайками" спливає влітку 2025 року.