Центральний півзахисник збірної Німеччини та Брайтона Паскаль Гросс потрапив до сфери інтересів франкфуртського Айнтрахта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "орли" зробили запит щодо потенційного підписання 32-річного німецького хавбека влітку 2024 року.

Втім, зазначається, що на цьому етапі існують проблеми для оформлення цього трансферу через розмір заробітної плати гравця та компенсації Брайтону за перехід.

Керівництво Айнтрахта Ф продовжує стежити за ситуацією навколо гравця та хоче спробувати його підписати в літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні Паскаль Гросс провів 14 поєдинків, в яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із "чайками" спливає влітку 2025 року.