Німеччина

Тренер розповів про роботу в складі майбутнього господаря чемпіонату Європи 2024 року.

Юліан Нагельсманн прокоментував роботу у збірній Німмечини - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не шкодую, що пішов на роботу в національну збірну Німеччини, мені це подобається. Ми маємо виходити з цієї ситуації всім, що маємо.

Мені сумно, але немає розчарування. Поразки болять. Тепер нам потрібно менше говорити і більше робити на полі".

Німеччина поступилася Австрії у другому матчі під керівництвом Юліана Нагельсманна із рахунком 0:2.