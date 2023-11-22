Тренер розповів про роботу в складі майбутнього господаря чемпіонату Європи 2024 року.
Юліан Нагельсманн - Getty Images
22 листопада 2023, 18:56
Юліан Нагельсманн прокоментував роботу у збірній Німмечини - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я не шкодую, що пішов на роботу в національну збірну Німеччини, мені це подобається. Ми маємо виходити з цієї ситуації всім, що маємо.
Мені сумно, але немає розчарування. Поразки болять. Тепер нам потрібно менше говорити і більше робити на полі".
Німеччина поступилася Австрії у другому матчі під керівництвом Юліана Нагельсманна із рахунком 0:2.