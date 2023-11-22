Юліан Нагельсманн прокоментував роботу у збірній Німмечини - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Я не шкодую, що пішов на роботу в національну збірну Німеччини, мені це подобається. Ми маємо виходити з цієї ситуації всім, що маємо.

Мені сумно, але немає розчарування. Поразки болять. Тепер нам потрібно менше говорити і більше робити на полі". 

Німеччина поступилася Австрії у другому матчі під керівництвом Юліана Нагельсманна із рахунком 0:2. 