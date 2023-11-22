Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Бундестім" не знає перемог вже в трьох товариських поєдинках поспіль.

Національна збірна Німеччини, яка є господаркою наступного Євро-2024, провела черговий товариський матч задля підтримання форми та підготовки до континентальної першості.

Суперником команди Юліана Нагельсманна стала збірна Австрії, яке раніше вже кваліфікувалася на чемпіонат Європи завдяки другому місцю в групі F, поступившись лише одним набраним очком Бельгії.

Рахунок у цьому протистоянні товариського характеру було відкрито на 29-ій хвилині завдяки зусиллям Марселя Забітцера, проте другий тайм також розпочався для Німеччини не найкращим чином — Лерой Сане отримав червону картку за неспортивну поведінку.

Маючи чисельну перевагу, збірна Австрії забила свій другий м'яч на 73-ій хвилині, а його автором став Баумгартнер.

Збірна Німеччини, у свою чергу, продовжує мати в своєму активі лише одну перемогу над США (3:1) з момента призначення Нагельсманна, до цього зігравши внічию з Мексикою (2:2) та програвши Туреччині (2:3).

Австрія - Німеччина 2:0

Голи: Забітцер, 29, Баумгартнер, 73

Вилучення: Сане, 49 (Німеччина)