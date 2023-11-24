Німеччина

Завершився перший поєдинок 12-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Баварію на Рейн Енергі Штадіон.

Мюнхенці домінували протягом всього поєдинку, але зуміли відзначитися лише раз. Вирішальний гол у матчі на свій рахунок записав Гаррі Кейн.

Кельн — Баварія 0:1

Гол: Кейн, 20

Попередження: Шупо-Мотінг, 52

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Кіліан (Вальдшмідт, 78), Шабо — Любічич (Аліду, 65), Мартель — Тільманн (Пакарада, 77), Кайнц (Гусейнбашич, 78), Майна — Зельке (Тіггес, 65)

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Мазрауї — Кімміх, Горецка — Сане, Шупо-Мотінг, Коман — Кейн

За рахунок цієї перемоги Баварія повернула собі перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.