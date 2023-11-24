У рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Баварію на Рейн Енергі Штадіон.

Мюнхенці домінували протягом всього поєдинку, але зуміли відзначитися лише раз. Вирішальний гол у матчі на свій рахунок записав Гаррі Кейн.

Кельн — Баварія 0:1

Гол: Кейн, 20

Попередження: Шупо-Мотінг, 52

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Кіліан (Вальдшмідт, 78), Шабо — Любічич (Аліду, 65), Мартель — Тільманн (Пакарада, 77), Кайнц (Гусейнбашич, 78), Майна — Зельке (Тіггес, 65)

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Мазрауї — Кімміх, Горецка — Сане, Шупо-Мотінг, Коман — Кейн

За рахунок цієї перемоги Баварія повернула собі перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

1 Баварія Баварія 12 32
2 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 11 31
3 Штутгарт Штутгарт 11 24
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 23
5 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 11 21
6 Гоффенгайм Гоффенгайм 11 19
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Фрайбург Фрайбург 11 14
9 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 11 13
10 Аугсбург Аугсбург 11 13
11 Вольфсбург Вольфсбург 11 13
12 Вердер Вердер 11 11
13 Гайденгайм Гайденгайм 11 10
14 Бохум Бохум 11 9
15 Дармштадт Дармштадт 11 8
16 Майнц Майнц 11 7
17 Уніон Берлін Уніон Берлін 11 6
18 Кельн Кельн 12 6