Завершився перший поєдинок 12-го туру чемпіонату Німеччини.
Кельн - Баварія, Getty Images
24 листопада 2023, 23:26
У рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Баварію на Рейн Енергі Штадіон.
Мюнхенці домінували протягом всього поєдинку, але зуміли відзначитися лише раз. Вирішальний гол у матчі на свій рахунок записав Гаррі Кейн.
Кельн — Баварія 0:1
Гол: Кейн, 20
Попередження: Шупо-Мотінг, 52
Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Кіліан (Вальдшмідт, 78), Шабо — Любічич (Аліду, 65), Мартель — Тільманн (Пакарада, 77), Кайнц (Гусейнбашич, 78), Майна — Зельке (Тіггес, 65)
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Мазрауї — Кімміх, Горецка — Сане, Шупо-Мотінг, Коман — Кейн
За рахунок цієї перемоги Баварія повернула собі перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.