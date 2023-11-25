Німеччина

Сам спеціаліст вже прокоментував своє рішення.

Томас Тухель став першим з 2010 року головним тренером Баварії, який не зробив жодної заміни у матчі німецької Бундесліги, повідомляє у Twitter Gracenote Live.

Попереднім таким керманичем мюнхенців був Луї ван Гал, який 11 грудня 2010 року не замінював гравців у матчі 16-го туру чемпіонату Німеччини проти Санкт-Паулі (3:0 вдома).

Тухель у коментарі DAZN пояснив, чому прийняв рішення не випускати на поле гри інших виконавців.

"Гравці на лаві запасних заслуговували зіграти. Я не мав мети покарати їх і сказав це їм також. Я просто був задоволений всіма, хто вже перебував на полі, і тим, як вони тримали свої позиції. Я не хотів порушити ритм і ризикнути пропустити пізній гол", — заявив головний тренер мюнхенців.

Нагадаємо, у матчі-відкритті 12-го туру Бундесліги Баварія здолала Кельн завдяки голу Кейна.