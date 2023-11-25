Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 24 листопада 2023 року, 21:30.
Кельн — Баварія, Getty Images
25 листопада 2023, 08:45
У поєдинку десятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія в гостьовому матчі мінімально здолала Кельн.
Команда Томаса Тухеля мала значну перевагу над суперникам упродовж всього протистояння, але зуміла забити лише одного разу.
Гаррі Кейн відзначився черговим голом у поточному сезоні посеред першого тайму.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кельн — Баварія в 10 турі німецької Бундесліги-2023/24:
Кельн — Баварія 0:1
Гол: Кейн, 20
Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Кіліан (Вальдшмідт, 78), Шабо — Любічич (Аліду, 65), Мартель — Тільманн (Пакарада, 77), Кайнц (Гусейнбашич, 78), Майна — Зельке (Тіггес, 65)
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Мазрауї — Кімміх, Горецка — Сане, Шупо-Мотінг, Коман — Кейн
Попередження: Шупо-Мотінг, 52