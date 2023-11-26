Німеччина

У клубі остаточно визначилися з наступником Урса Фішера.

Хорват Ненад Б'єліца став новим головним тренером берлінського Уніона, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Наразі невідомо, на який час розраховано угоду з 52-річним спеціалістом. Попереднім його клубом був турецький Трабзонспор, яким Б'єліца керував лише протягом 16 матчів (квітень-жовтень 2023).

"Моє завдання — вивести команду зі складного етапу і знову проявити її сильні сторони. Я з нетерпінням чекаю цього виклику. Я хочу бачити добре організований, активний і домінуючий футбол, і гравців, які готові брати на себе відповідальність. Відтепер ми працюватимемо над цим разом", — заявив хорват.

Новопризначений головний тренер Уніона має на своєму рахунку дві перемоги у чемпіонаті Хорватії та по одному Кубку і Суперкубку цієї ж країни (всі трофеї — з Динамо Загреб).

З берлінським клубом також пов'язували головного тренера другої команди мадридського Реала Рауля Гонсалеса, але журналіст Фабріціо Романо заявляє, що іспанець не був близьким до призначення на посаду в Уніоні, оскільки хотів продовжити кар'єру у Мадриді.

Нагадаємо, попередником Б'єліци був швейцарець Урс Фішер, якого звільнили 15 листопада.