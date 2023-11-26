Футболіст розповів про поєдинок з опонентом по чемпіонату.
Емре Джан - Getty Images
26 листопада 2023, 16:34
Емре Джан прокоментував перемогу Боруссії Дортмунд над Боруссією Менхенгладбах - повідомляє офіційний сайт клубу.
"Ми виграли, навіть якщо не все було добре. Навіть після 0:2 у мене було відчуття, що все ще можливо, особливо на своєму стадіоні. У першому таймі у нас була фаза, де ми не були достатньо переконливими, не вступали правильно в єдиноборства".
Півзахисник повернувся після пошкодження та був замінений у другому таймі.
Боруссія Дортмунд обіграла опонента з Гладбаха 4:2, поступаючись по ходу матчу.