Німеччина

Футболіст розповів про поєдинок з опонентом по чемпіонату.

Емре Джан прокоментував перемогу Боруссії Дортмунд над Боруссією Менхенгладбах - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ми виграли, навіть якщо не все було добре. Навіть після 0:2 у мене було відчуття, що все ще можливо, особливо на своєму стадіоні. У першому таймі у нас була фаза, де ми не були достатньо переконливими, не вступали правильно в єдиноборства".

Півзахисник повернувся після пошкодження та був замінений у другому таймі.

Боруссія Дортмунд обіграла опонента з Гладбаха 4:2, поступаючись по ходу матчу.