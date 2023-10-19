Німеччина

У Дортмунді англієць був одним з найкращих.

Дортмундська Боруссія готова орендувати вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Про це повідомляє ESPN.

Німецький клуб, за який Санчо в свій час дуже добре виступав, готовий орендувати англійця взимку до кінця сезону за умови, що МЮ платитиме частину зарплати. Наразі, гравець Манчестер Юнайтед заробляє 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

У 2021 році, 23-річний англієць, саме з дортмундської Боруссії перебрався на Олд Траффорд за 85 млн. євро.

Через конфлікт з головним тренером "манкуніанців" Еріком тен Гагом, Джейдон Санчо у цьому сезоні зіграв лише 76 хвилин.