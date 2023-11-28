20-річний футболіст схиляється до переїзду до Мюнхена.
Флоріан Вірц, Getty Images
28 листопада 2023, 10:59
Флоріан Вірц може перейти до Баварії з Баєра, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Переїзд за кордон не є пріоритетним варіантом для 20-річного півзахисника. В даний час він схиляється до переходу до Баварії, якщо мюнхенський клуб захоче здійснити трансфер.
За трансфер Вірца Баєр вимагатиме 120-130 мільйонів євро.
У поточному сезоні Бундесліги Флоріан провів 12 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.